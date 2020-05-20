Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, сотрудников будут допускать в офисные помещения только после проведения температурного скрининга.
“Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск к офисному помещению исключительно в масках или респираторах. Обязательная обработка рук антисептиками. Соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в том или ином офисном помещении с точки зрения один человек на определенное количество метров. Мы уверены, что эти все рекомендации существенно снижают риск заболеваемости COVID-19”, – отметил Степанов.
(На видео – с 9:00)
Более детальную информацию о правилах посещения офисных помещений обнародовала пресс-служба МОЗ Украины.
Так, владельцам офисов предписано:
• обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами;
• организовать место на входе для обработки рук антисептиком;
• нанести маркировку дистанции в 1,5 метра перед входом в офис;
• обеспечить влажную уборку и проветривание каждые два часа;
• организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;
• временно отстранить от работы лиц из группы риска.
Сотрудники офисов должны:
• проходить температурный скрининг перед началом смены/рабочего дня;
• обязательно использовать защитные маски в помещении;
• регулярно мыть руки;
• регулярно обрабатывать руки антисептиком;
• избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.
Гостям и посетителям офисов предписано:
• обязательно находиться в маске в помещении;
• посещать офис только по предварительной записи;
• соблюдать дистанцию в зоне ожидания в 1,5 метра;
• посетителей должны допускать из расчета 1 человек на 10 кв. м.
- Ранее Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение правила работы детсадов после смягчения карантина. Так, родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице. Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа.
- В МОЗ также опубликовали рекомендации, которыми должны руководствоваться при работе спортивные залы.