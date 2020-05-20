Сотрудники в офисах должны использовать защитные маски, а также проходить температурный скрининг.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, сотрудников будут допускать в офисные помещения только после проведения температурного скрининга.

“Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск к офисному помещению исключительно в масках или респираторах. Обязательная обработка рук антисептиками. Соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в том или ином офисном помещении с точки зрения один человек на определенное количество метров. Мы уверены, что эти все рекомендации существенно снижают риск заболеваемости COVID-19”, – отметил Степанов.

(На видео – с 9:00)

Более детальную информацию о правилах посещения офисных помещений обнародовала пресс-служба МОЗ Украины.

Так, владельцам офисов предписано:

• обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами;

• организовать место на входе для обработки рук антисептиком;

• нанести маркировку дистанции в 1,5 метра перед входом в офис;

• обеспечить влажную уборку и проветривание каждые два часа;

• организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;

• временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Сотрудники офисов должны:

• проходить температурный скрининг перед началом смены/рабочего дня;

• обязательно использовать защитные маски в помещении;

• регулярно мыть руки;

• регулярно обрабатывать руки антисептиком;

• избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.

Гостям и посетителям офисов предписано:

• обязательно находиться в маске в помещении;

• посещать офис только по предварительной записи;

• соблюдать дистанцию в зоне ожидания в 1,5 метра;

• посетителей должны допускать из расчета 1 человек на 10 кв. м.