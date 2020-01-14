Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует аудиозапись заседания комитета, обнародованная на его сайте.

Речь идет о законопроекте № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, который ранее был направлен на доработку.

В ходе подготовки к повторному первому чтению были внесены только две поправки: о повышении возраста игроков с 18 до 21 года; а также запрете размещения игорных автоматов в отдельных помещениях на улицах городов.

“Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков с 18 до 21. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы”, – отметил председатель комитета Даниил Гетманцев, которого цитирует пресс-служба “Слуги народа”.

Таким образом, раскритикованный ранее законопроект практически не претерпел изменений.

В ходе заседания комитета его глава Гетманцев уверял нардепов, что другие правки будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Как рассказал в комментарии журналистам глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, законопроект может быть рассмотрен в четверг.

“Они доработанный законопроект снова подадут, кажется, на четверг. В четверг будет голосование. Надеюсь, что на этот раз оно пройдет результативно”, – отметил Арахамия.

Законопроект № 2285-д охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете.

Казино предлагается организовывать только в “пятизвездочных” гостиницах, площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.

Для казино в Сети предполагается, что сайт должен быть в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения денег и времени.

Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в Интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, согласно законопроекту, возможна в сети Интернет, а также оффлайн турниры по покеру.

Предполагается, что человек сможет сам ограничить себя в праве участвовать в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, близкие могут попросить суд ограничить право лица участвовать в азартных играх. Для этого планируется создать реестр самоограниченных лиц, доступ к которому не будет открытым.

Контролировать игорный бизнес должен специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Правительству. Она будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, будет вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.

Документ предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно предоставить возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.

Поступления от легализации игорного бизнеса намерены направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.