С начала года десять народных депутатов пропустили 90 % голосований Верховной Рады Украины.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Так, в КИУ проанализировали участие народных избранников в голосованиях Парламента в 2020 году.

Антилидером по участию в голосованиях среди всех народных депутатов оказался Александр Герега (совладелец сети “Эпицентр”, член депутатской группы “За майбутне”). За период с 1 января по 6 мая 2020 года он принял участие лишь в 0,38 % голосований Рады. Всего депутат нажал кнопку 8 раз за более чем 4 месяца работы.

Герега проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу, поддержал назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, а Игоря Петрашко – министром экономики.

Очень низкие показатели голосований также у бизнесмена и столичного застройщика Вадима Столара (ОПЗЖ). Он принял участие в 1,1 % голосований (нажал кнопку “за”, “против” или “воздержался” лишь 23 раза).

Среди антилидеров по участию в голосованиях есть и волынский бизнесмен, совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа “За майбутне”). Нардеп принял участие лишь в 3,2 % голосований Рады за четыре месяца.

В перечне депутатов, которые почти не голосуют, также оказался бывший телеведущий “1+1” Александр Дубинский (“Слуга народа”). Он принял участие в 4,2 % голосований.

Кроме того, среди антилидеров по голосованиям в Раде:

• Антон Яценко (“За майбутне”) – 4,8 % голосований;

• Игорь Палица (“За майбутне”) – 6,7 % голосований;

• Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6,4 % голосований;

• Геннадий Вацак (“За майбутне”) – 8,9 % голосований;

• Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 8,9 % голосований;

• Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9 % голосований.

“Часть народных депутатов фактически саботирует работу Парламента. Сложно понять объективные причины, по которым депутат не участвует в голосованиях Рады на протяжении нескольких месяцев подряд. Также это вопрос к руководству тех фракций, которые во время выборов обещали, что их депутаты будут ответственно выполнять свои депутатские полномочия”, – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего, начиная с 1 января, в Раде произошло 2088 голосований.