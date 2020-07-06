Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Индекс физической безопасности журналистов Украины”, который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.
Наиболее рискованными темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненко в Киеве.
“И протест против карантинных ограничений, установленных властями, и общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов. Нападения на журналистов – это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией”, – заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Одно из самых возмутительных нападений произошло на съемочную группу программы “Стосується кожного” телеканала “Интер” в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, оператора, повреждение телевизионной камеры, уничтожение микрофона.
В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявление агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападения на журналистов быть не может.
- Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил на слушаниях в Парламенте, что власть сначала должна защитить журналистов, а потом прибегать к заявлениям об их ответственности за те или иные публикации.
- Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины будет публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.