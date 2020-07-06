В июне Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Всего за шесть месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении журналистов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Индекс физической безопасности журналистов Украины”, который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Наиболее рискованными темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненко в Киеве.

“И протест против карантинных ограничений, установленных властями, и общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов. Нападения на журналистов – это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией”, – заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Одно из самых возмутительных нападений произошло на съемочную группу программы “Стосується кожного” телеканала “Интер” в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, оператора, повреждение телевизионной камеры, уничтожение микрофона.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявление агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападения на журналистов быть не может.