На прошлой недели 10 человек в Украине умерли от осложнений гриппа. Общее количество летальных случаев с начала эпидсезона достигло 48.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, с 17 по 23 февраля ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% — дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине. Медики отмечают, что это ожидаемый подъем.

“Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости”, — заверили в МОЗ.

Отмечается, что в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ, в других регионах — эпидемическая активность различной интенсивности.

В течение последней недели 10 человек в Украине умерли от осложнение гриппа, а с начала эпидемического сезона — почти 50.

“С начала эпидемического сезона – 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа”, — проинформировали в МОЗ.