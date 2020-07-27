Об этом сообщила пресс служба ГСЧС.
“По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка”, – говорится в сообщении.
При этом 51 человек утонул на водных объектах в Украине в течение только одной прошлой недели.
Спасатели отмечают, что летом количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает и просят обратить внимание, что безопасными считаются только проверенные водоемы с обследованным дном и присутствием спасательного поста.
“Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!” – подчеркивают в ГСЧС.
- Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии.