В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, сколько человек утонули в Украине с начала июля месяца.

Об этом сообщила пресс служба ГСЧС.

“По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка”, – говорится в сообщении.

При этом 51 человек утонул на водных объектах в Украине в течение только одной прошлой недели.

Спасатели отмечают, что летом количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает и просят обратить внимание, что безопасными считаются только проверенные водоемы с обследованным дном и присутствием спасательного поста.

“Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!” – подчеркивают в ГСЧС.