Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
“С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза возбуждено провозглашен режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета – около Шумел”, – говорится в сообщении.
Украинские военные огонь на неприцельно выстрелы не раскрывали.
6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.