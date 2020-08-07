С начала суток, 7 августа, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза возбуждено провозглашен режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета – около Шумел”, – говорится в сообщении.

Украинские военные огонь на неприцельно выстрелы не раскрывали.

6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.