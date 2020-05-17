Об этом сообщает штаб ООС.

Пророссийские боевики стреляли с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются”, – отмечается в сообщении.

Что касается случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил, то их не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.