Правоохранители проводят следственный эксперимент в деле об убийстве Павла Шеремета, не уведомив заранее адвокатов подозреваемых и не предоставив им материалы дела.

Об этом сообщил в Facebook адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош,

Адвокат отметил, что ранее им было подано ходатайство о получении от следствия первичной информации по делу. В частности, речь идет о видеозаписях, якобы подтверждающих причастность арестованных фигурантов дела. По словам Добоша, оно было получено следователем еще 26 декабря, однако реакции на него до сих пор не последовало.

Несмотря на это, в четверг, 2 января, правоохранители известили Добоша и адвокатов других подозреваемых о том, что на сегодня запланировано проведение следственного эксперимента, во время которого будут воссоздаваться события ночи перед убийством журналиста, а именно — момент закладывания взрывчатки под его автомобиль.

По словам Добоша, оповещение о проведении эксперимента пришло за час до его начала, запланированного к тому же на 18 часов, а не на 2:40 ночи, когда произошло преступление. Он подчеркнул, что происходящее является нарушением права на защиту.

“До сих пор не выполнено это ходатайство (о предоставлении адвокатам материалов дела —ред.), но уже назначен следственный эксперимент. Следственный эксперимент, конечно же, надо проводить, я о нем ходатайствовал, но оно должно быть проведено все правильно. … Я не знаю, что они там будут экспериментировать и как они это будут делать. Опять-таки прямое нарушения права на защиту…”, — сказал Добош.

Кроме того, не имея доступа к первичным материалам дела, адвокаты не смогут давать какие-либо замечания касательно проведения следственного эксперимента. А некоторые из даже не смогут присутствовать на нем из-за того, что не были оповещены заранее.

“Я-то хоть рядом нахожусь и могу на 18 часов подойти. Как мы будет это осуществлять без первичной информации мне сложно представить. Ребята (адвокаты друг подозреваемых — ред.) некоторые находятся в Харькове, некоторые не в городе, как им прибыть на 18 часов на следствие? Понятия не имею”, — возмутился Добош.

Gepostet von Vladyslav Dobosh am Donnerstag, 2. Januar 2020

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.