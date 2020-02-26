Об этом он сообщил во время открытия форума Age of Crimea 2020.
По словам президента, именно поэтому было важно обустроить КПВВ на админгранице с полуостровом.
“Очень важно, какую Украину видят крымчане. Те крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами и, извините меня, с работающими уборными. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству комфортных КПВВ. И мы это сделали”, – отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что КПВВ – это “временные конструкции”.
Президент добавил, что многие граждане, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию, ждут возвращения в Украину.
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.
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