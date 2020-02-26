Президент Владимир Зеленский заявил, что жители незаконно аннексированного Крыма, которые пересекают административную границу с Украиной, должны видеть нашу страну комфортной и безопасной.

Об этом он сообщил во время открытия форума Age of Crimea 2020.

По словам президента, именно поэтому было важно обустроить КПВВ на админгранице с полуостровом.

“Очень важно, какую Украину видят крымчане. Те крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами и, извините меня, с работающими уборными. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству комфортных КПВВ. И мы это сделали”, – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что КПВВ – это “временные конструкции”.

Президент добавил, что многие граждане, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию, ждут возвращения в Украину.