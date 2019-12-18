Об этом сообщили на сайте Правительства.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что воспользоваться ими можно будет посредством мобильного приложения госуслуг “ДиЯ”.
“Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение “ДиЯ”, которое уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать”, – отметил Гончарук.
Это приложение работает в бета-версии с 16 декабря.
В Правительстве подчеркнули, что электронный студенческий или ученический дают все права и льготы, которые традиционно есть у учащихся общеобразовательных школ и студентов.
- Ранее сообщалось, что в Министерстве цифровой трансформации планируют уже в декабре запустить сайт и приложение “Дия”, где будут размещены цифровые документы: в частности, студенческий билет, техпаспорт, водительские права и ряд других.