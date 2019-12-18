Кабинет Министр Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов уже со следующего учебного года.

Об этом сообщили на сайте Правительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что воспользоваться ими можно будет посредством мобильного приложения госуслуг “ДиЯ”.

“Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение “ДиЯ”, которое уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать”, – отметил Гончарук.

Это приложение работает в бета-версии с 16 декабря.

В Правительстве подчеркнули, что электронный студенческий или ученический дают все права и льготы, которые традиционно есть у учащихся общеобразовательных школ и студентов.