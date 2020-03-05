С рассмотрения Верховной Рады Украины сняты законопроекты, разработанные и поданные Правительством Алексея Гончарука. Среди них – и проект нового Трудового кодекса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В карточках законопроектов, поданных Кабинетом Министров Гончарука (рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР), указано, что они были отозваны накануне, 4 марта.

Стоит отметить, что именно вчера Рада отправила Кабмин Гончарука в отставку и утвердила новый состав Правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

Среди прочих был отозван законопроект “О труде”. Документ был внесен в ВР в конце декабря прошлого года и вызывал критику (в частности, спровоцировал протесты профсоюзов).

В Кабмине Гончарука, в свою очередь, отмечали, что документ направлен “на легализацию занятости населения”. Предполагалось, что законопроект увеличит количество легальных рабочих мест, обеспечит равные возможности мужчин и женщин в сфере труда, повысит доходы работников, гармонизирует законодательство с Евросоюзом, введет гибкий режим работы (фриланс, дистанционная работа).

Как сообщает агентство “Укринформ”, представители экспертной среды выступали против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считали, что законопроект лишает работников правовой защиты, а профсоюзные комитеты – способности их защищать.

Стоит отметить, что в течение 3-4 марта Правительство Алексея Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений. Все они также отозваны.