Об этом сообщается на сайте НБУ.

Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег (первый стартовал 27 апреля 2018 года, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны).

Третий этап запланирован на 2020 год. Тогда введут в оборот монету номинальной стоимостью в 10 гривен.

Ожидается, что переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

“Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. В то же время банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить”, – отметили в НБУ.

На реверсе монеты в 5 гривен изображен украинский гетман Богдан Хмельницкой, на аверсе – малый Государственный Герб Украины, надпись “Украина” и номинал, древнерусский орнамент и год выпуска.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Специально обменивать банкноты на монеты не нужно.