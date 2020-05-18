На время карантина правительство ввело государственное регулирование цен на товары важной социальной значимости и противоэпидемического назначения.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных товаров и защиты потребителей.

В апреле Кабинет министров принял решение о стабилизации цен на важные социальные товары. Меры предусматривают временное государственное регулирование цен на эти товары.

Постановление вступило в силу через 10 дней, 18 мая.

В частности, государственное регулирование цен распространяется на следующие товары: гречневая крупа, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Также на время карантина госрегулирование цен распространяется на антисептики, средства для дезинфекции, ряд медицинских препаратов и так далее.