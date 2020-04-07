Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV. Ограничения, в соответствии с которыми прогулка с детьми возможно только на улице, а с питомцами — и на улице и в парке, по словам Ляшко, мотивировано тем, что именно в парках люди больше всего близко контактируют друг с другом. “Мы разрешили выгул собак, чтобы не происходило абсурдных ситуаций, когда будут запрещать людям выгуливать и… Мы понимаем, что собаку нужно выгулять. Именно указания гулять с собаками в парках нет. Парки запрещены, потому что это места массового скопления людей, мы отслеживали, что там происходит наибольшее количество контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке”, — добавил он. По словам Ляшко, открытие парков для прогулок было бы возможным, если бы при их посещении люди выполняли рекомендации правительства и медиков, в том числе, придерживались бы дистанции и избегали близких контактов с другими людьми.

“Касательно прогулок детей с родителями в парках… Это то же самое, что и с рынками. Рынки были запрещены, на позапрошлой неделе я лично выдал постановление, которая четкая регламентировала, когда можно будет открываться рынкам — при соблюдении определенных условий. Сейчас мы анализируем с Национальной полицией и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, закрывать эти рынки, в среду мы отменим это постановление. Та же ситуация с парками: мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем — чтобы был социальный разрыв, не контактировали, можно было бы разрешить”, — сказал он.

Ляшко заявил, что сегодня украинцы не выполняют рекомендации и потому приходится прибегать к суровым мерам.

“К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознательности, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться. Только суровые ограничительные меры разрешают нам воздержаться от контактов”, — сказал главсанврач.