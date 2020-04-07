Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Ограничения, в соответствии с которыми прогулка с детьми возможно только на улице, а с питомцами — и на улице и в парке, по словам Ляшко, мотивировано тем, что именно в парках люди больше всего близко контактируют друг с другом.
“Мы разрешили выгул собак, чтобы не происходило абсурдных ситуаций, когда будут запрещать людям выгуливать и… Мы понимаем, что собаку нужно выгулять. Именно указания гулять с собаками в парках нет. Парки запрещены, потому что это места массового скопления людей, мы отслеживали, что там происходит наибольшее количество контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке”, — добавил он.
По словам Ляшко, открытие парков для прогулок было бы возможным, если бы при их посещении люди выполняли рекомендации правительства и медиков, в том числе, придерживались бы дистанции и избегали близких контактов с другими людьми.
“Касательно прогулок детей с родителями в парках… Это то же самое, что и с рынками. Рынки были запрещены, на позапрошлой неделе я лично выдал постановление, которая четкая регламентировала, когда можно будет открываться рынкам — при соблюдении определенных условий. Сейчас мы анализируем с Национальной полицией и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, закрывать эти рынки, в среду мы отменим это постановление. Та же ситуация с парками: мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем — чтобы был социальный разрыв, не контактировали, можно было бы разрешить”, — сказал он.
Ляшко заявил, что сегодня украинцы не выполняют рекомендации и потому приходится прибегать к суровым мерам.
“К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознательности, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться. Только суровые ограничительные меры разрешают нам воздержаться от контактов”, — сказал главсанврач.
Напомним, 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
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В субботу, 4 апреля, во Львове полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке, нарушая тем самым карантин.