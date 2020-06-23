Об этом сообщают #Буквы.
Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. Судно находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды.
Во вторник, 23 июня, депутат Одесского городского совета Александр Захаров опубликовал снимки, на которых видно крупное масляное пятно вокруг танкера “Делфи”, которое свидетельствует об очередной утечке топлива с судна. По словам депутата, масляное пятно из-за течения пошло в сторону пляжа “Ланжерон”.
Позднее информацию о загрязнении воды в районе подтопленного танкера “Делфи” подтвердили в Государственной экологической инспекции в Одесской области. По результатам исследований проб воды, содержание вредных веществ в этой области в 2,2 раза превышает норму.
“23.06.2020 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области, при обследовании акватории в районе подтопленного танкера «Делфи», выявлены отдельные маслянистые пятна и серую пленку серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т.п.). Отобранные пробы морской воды в месте загрязнения и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В соответствии с результатами исследований, установлено превышение нормируемых значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза”, — проинформировали в инспекции.
Инспекция направила обращение в Одесский филиала Администрации морских портов Украины с требованием принять меры для приведения акватории в надлежащее состояние.
- Как сообщалось ранее, с конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо документы (оно “серое”). Около полугода перед аварией танкер находился на якоре. В день аварии на судне находились трое членов членов экипажа, которые изначально отказывались от эвакуации с севшего на мель танкера, однако позднее все же были эвакуированы.
- В ноябре в результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз.
- Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
- Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.