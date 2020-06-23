Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. Судно находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды. 

Во вторник, 23 июня, депутат Одесского городского совета Александр Захаров опубликовал снимки, на которых видно крупное масляное пятно вокруг танкера “Делфи”, которое свидетельствует об очередной утечке топлива с судна. По словам депутата, масляное пятно из-за течения пошло в сторону пляжа “Ланжерон”.

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Фото: Олександр Захаров / Facebook

танкер_делфи

Фото: Олександр Захаров / Facebook

Позднее информацию о загрязнении воды в районе подтопленного танкера “Делфи” подтвердили в Государственной экологической инспекции в Одесской области. По результатам исследований проб воды, содержание вредных веществ в этой области в 2,2 раза превышает норму.

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Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області / Facebook

танкер_делфи

Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області / Facebook

“23.06.2020 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области, при обследовании акватории в районе подтопленного танкера «Делфи», выявлены отдельные маслянистые пятна и серую пленку серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т.п.). Отобранные пробы морской воды в месте загрязнения и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В соответствии с результатами исследований, установлено превышение нормируемых значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза”, — проинформировали в инспекции.

Инспекция направила обращение в Одесский филиала Администрации морских портов Украины с требованием принять меры для приведения акватории в надлежащее состояние.