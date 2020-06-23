Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. Судно находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды.

Во вторник, 23 июня, депутат Одесского городского совета Александр Захаров опубликовал снимки, на которых видно крупное масляное пятно вокруг танкера “Делфи”, которое свидетельствует об очередной утечке топлива с судна. По словам депутата, масляное пятно из-за течения пошло в сторону пляжа “Ланжерон”.