Вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, выявили загрязнение воды. Предполагается, что причиной послужила утечка топлива.

Об этом во время выездного совещания на пляже сообщили представители местной власти, передает издание “Укринформ”.

По словам председателя депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александра Иваницкого, о возможной утечке топлива стало известно в ночь на 21 мая.

Загрязнение зафиксировали сотрудники муниципальной спасательной службы, которые осуществляют дежурство на месте аварии.

На место были направлена муниципальная экологическая лаборатория, которая подтвердила факт загрязнения воды вблизи судна. Уровень загрязнения устанавливается.

“Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся с танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии”, — заявил депутат.

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что было принято решение установить вокруг танкера боновое заграждение, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо документы (оно “серое”). Около полугода перед аварией танкер находился на якоре. В день аварии на судне находились трое членов членов экипажа, которые изначально отказывались от эвакуации с севшего на мель танкера, однако позднее все же были эвакуированы.