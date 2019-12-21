Как сообщает издание НВ, мероприятие было организовано на территории КВЦ “Парковый”, известного, как “вертолетная площадка Януковича”.

Согласно данным издания, изначально планировалось организовать корпоратив в дорогом ресторане CHI, который находится на территории “Паркового”. Но эта информация попала в Сеть, и в “Слуге народа” передумали.

В итоге мероприятие состоялось в зале, где проходят заседания фракции “СН”. Там расставили столики, сделали сцену и свет. Ближе к событию нардепам раздали пригласительные, за которые нужно было заплатить по 2500 грн с человека. В руководстве фракции заверили, что все собранные денежные средства будут направлены на благотворительность.

“Слуги народа” начали съезжаться на корпоратив около 18:00. По данным НВ, посещение мероприятия было не обязательным, приехало 60−70 % фракции.

Посетили корпоратив и президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Кроме того, на корпоративе были министры Тимофей Милованов, Алена Бабак, Юлия Соколовская, Владислав Криклий, Владимир Бородянский, присутствовали практически все губернаторы и глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

Ведущей вечера была Катерина Осадчая.

Как отмечает издание, первым открыл вечер и взял слово Дмитрий Разумков. Пробыл он на мероприятии недолго, так как поехал на вечерний эфир к Савику Шустеру.

После него Осадчая объявила президента Владимира Зеленского, который устроил “разнос” нардепу, заместителю главы комитета по бюджетным вопросам Александру Трухину. Об этом, в частности, писал анонимный Telegram-канал “Темный Рыцарь”.

“Провел параллели с крысой и свиньей. Прямо ничего не сказал, но все все поняли”, — отмечается в сообщение.

Причиной могло стать то, что Трухин выделил на свой округ 260 млн грн.

Изданию НВ во фракции подтвердили, что Зеленский был недоволен нардепом.

Также Зеленский раскритиковал провал голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.

“Президент был не доволен этим голосованием. Ведь это было его предвыборным обещанием, которое не удалось воплотить. Получилось не по-семейному”, — рассказал НВ “слуга народа” Жан Беленюк.

В ходе выступления Зеленский неоднократно акцентировал внимание, что “они все большая семья, поэтому нужно держаться вместе”. Глава государства пробыл на корпоративе недолго — около часа. Вместо себя “главным” он впоследствии оставил руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщили НВ источники, вечер прошел спокойно и “без мордобоя”.

Так, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия и его заместитель, по совместительству глава партии “СН” Александр Корниенко выступили с импровизацией – коротким стендапом о сравнении фракций друг с другом. Также выступил с поздравлением Алексей Гончарук.

После официальных речей начался концерт, на котором выступили Тина Кароль, Jerry Heil, группа 80-х Ottawan и участники “Лиги смеха” — команда “Стояновка”. “95 квартал” на корпоратив не приехал.

Как сообщила на своей странице в Facebook нардеп Лиза Богуцкая для “слуг народа” записали новогоднее поздравление Евгений Кошевой и Степан Казанин.

При этом фуршет для нардепов организовали, по их же словам, достаточно скромный.

Жан Беленюк, например, рассказал НВ, что на их столике “еда закончилась быстро” (в связи с этим “слуги народа” “угощались” с соседних столов). Известно, что был фуршет, салаты, горячее.

“Что мы ели? Я вообще ничего. Да и не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были легкие фуршетные закуски. Это же не свадьба, в конце концов. Пили кто сок, кто вино, кто коньяк. Не исследовала. Я пила 50 г белого вина, которые растянула на 2 часа. Ну, и морс клюквенный”, — написала, в свою очередь, Богуцкая в Facebook.

Как отмечает издание, в Сети появилась информация, что на корпоративе разливали коньяк, бутылка которого стоит 35 тысяч грн. Во фракции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

После официальной концертной программы состоялась и неофициальная. Как рассказали НВ присутствовавшие на корпоративе нардепы, были организованы танцы в CHI и караоке-вечер в ресторане Champion Hall.

Петь песни пришли около 100 нардепов, но больше всего запомнился Александр Дубинский, который спел песню “Яблоки на снегу”.

“Еще он пел в дуэте с Корниенко “Моя бабушка курит трубку”. Мы даже не думали, что у Дубинского такой красивый голос”, — рассказал собеседник НВ.

Сам Дубинский в комментарии изданию опроверг информацию, что он был в караоке. По словам нардепа, его “коллеги что-то напутали”.

Депутаты также пели песни групп “Океан Эльзы”, “Звери”, шансон и “Червону руту”.

В такой атмосфере корпоратив проходил всю ночь. По данным НВ, последние гости уехали около 5:00 утра, а депутаты разъехались раньше.

В какую сумму обошелся корпоратив, в партии не уточняют. Также не известно, кто занимался организацией и приглашением звезд. Один из собеседников издания предположил, что ответственным был заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который ранее основал рекламную компанию Goodmedia и имеет опыт в организации подобных мероприятий.