Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили переименовал страницу совета в Facebook в Офис простых решений и результатов.

Об этом сообщается на странице Нацсовета реформ в Facebook.

“Эффективные изменения – это просто”, – написал Саакашвили.

Нововведение бурно обсуждают в сети.

“Офис простых решений и результатов как раз для 73%”, – пишут в комментариях украинцы.

Журналист Антон Швец на своей странице в Facebook пишет, что “за простые решения приходится очень дорого платить, иногда кровью, иногда нищетой, иногда забвением”.

Роман Пелех предлагает таже переименовать прокуратуру, СБУ, МВД, МОЗ, ГБР, другие ведомства и даже Президента Украины.

Журналист Юрий Смирнов назвал решение Саакашвили отличным проектом под грант.

Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.