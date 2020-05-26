Об этом сообщается на странице Нацсовета реформ в Facebook.
“Эффективные изменения – это просто”, – написал Саакашвили.
Нововведение бурно обсуждают в сети.
“Офис простых решений и результатов как раз для 73%”, – пишут в комментариях украинцы.
Журналист Антон Швец на своей странице в Facebook пишет, что “за простые решения приходится очень дорого платить, иногда кровью, иногда нищетой, иногда забвением”.
Роман Пелех предлагает таже переименовать прокуратуру, СБУ, МВД, МОЗ, ГБР, другие ведомства и даже Президента Украины.
Журналист Юрий Смирнов назвал решение Саакашвили отличным проектом под грант.
Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
- Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.