Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили уехать на родину и там возглавить свою грузинскую партию "Единое национальное движение".

Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

Во время выступления Саакашвили начал рассказывать о своих успехах в Грузии, как он реформировал страну и как у его политической партии “Единое национальное движение” растут рейтинги в Грузии.

Бойко предложил экс-президенту Грузии уехать на родину и там заняться своей партией и политикой. В ответ на такое предложение Саакашвили начал критиковать Бойко и хвастаться тем, чего достигла Грузия за эти годы.

“А я хочу, а я хочу, я хочу закончить в связи с этим. Вы говорите, что я должен уехать и оставить вам Украину. Так я хочу у вас спросить, знаете какая разница между мной и вами. Я взял страну, которая была разбитой, разгромлена, где не было вообще ничего. Я сделал. Там экономика выросла в 4 раза. Это не мои цифры, а мирового банка. Там мы построили 2500 км дорог… Я взял разбитую страну и из нее сделал конфетку”, – заявил Саакашвили.

Бойко также напомнил главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамия о судимости экс-президента Грузии и посоветовал разобраться в юридической стороне вопроса.

“Я бы посоветовал вам разобраться в юридическом аспекте. Поэтому формально господин Саакашвили имеет приговор Тбилисского суда. Я не комментирую сейчас, но формально это приговор суда суверенной страны”, – сказал Бойко.

Ранее Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.