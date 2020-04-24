Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.
Во время выступления Саакашвили начал рассказывать о своих успехах в Грузии, как он реформировал страну и как у его политической партии “Единое национальное движение” растут рейтинги в Грузии.
Бойко предложил экс-президенту Грузии уехать на родину и там заняться своей партией и политикой. В ответ на такое предложение Саакашвили начал критиковать Бойко и хвастаться тем, чего достигла Грузия за эти годы.
“А я хочу, а я хочу, я хочу закончить в связи с этим. Вы говорите, что я должен уехать и оставить вам Украину. Так я хочу у вас спросить, знаете какая разница между мной и вами. Я взял страну, которая была разбитой, разгромлена, где не было вообще ничего. Я сделал. Там экономика выросла в 4 раза. Это не мои цифры, а мирового банка. Там мы построили 2500 км дорог… Я взял разбитую страну и из нее сделал конфетку”, – заявил Саакашвили.
Бойко также напомнил главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамия о судимости экс-президента Грузии и посоветовал разобраться в юридической стороне вопроса.
“Я бы посоветовал вам разобраться в юридическом аспекте. Поэтому формально господин Саакашвили имеет приговор Тбилисского суда. Я не комментирую сейчас, но формально это приговор суда суверенной страны”, – сказал Бойко.
Ранее Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.
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