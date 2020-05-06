Уже третью неделю Украина ждет, кем же президент Владимир Зеленский назначит бывшего лидера Грузии Михеила Саакашвили.

По информации #Букв, это будет должность главы исполкома Национального совета реформ при президенте.

“Назначение будет сегодня. Процедура затянулась, потому что Саакашвили хотел должность какого-то главы, и пришлось создать в совете исполком”, – рассказал #Буквам источник.

Как известно, изначально Саакашвили претендовал на должность вице-премьера по реформам, но для этого не нашлось голосов депутатов.

“После встречи с ним были готовы голосовать только 100 депутатов. Остальные сомневались или были категорически против. Голоса могли дать “Голос”, “Батькивщина” и внефракционные. Но нужно было 170 наших, а без личного вмешательства президента их не будет”, – рассказал ранее #Буквам один из депутатов от “Слуги народа”.

Но Владимир Зеленский не стал вмешиваться. Из этого депутаты сделали вывод, что назначение Саакашвили было какой-то личной историей договоренностей главы Офиса президента Андрея Ермака.

“Но в таком формате (в Нацсовете реформ, – ред.) пусть работает – нашему Кабмину нужно чтобы его кто-то бодрил, а иначе это совсем унылое “г”, – сказал собеседник #Букв.

О том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.

Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).

Саакашвили также рассчитывал, что уже 30 апреля Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины, но этого не произошло.