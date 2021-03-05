Саакашвили принес в студию крысу по имени Коррупция: видео

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ и бывший президент Грузии Саакашвили принес в студию политического ток-шоу крысу по имени Элита Коррупция ("Элечка"), чтобы привлечь внимание к проблеме взяточничества.

Это произошло в эфире “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Тема сегодняшнего эфира — “Коррупция и двойное гражданство”. Одним из участников обсуждения выступил Саакашвили. На эфир политик пришел с клеткой с крысой. Он объявил, что эту крысу зовут Элита Коррупция (“Элечка”), и коррупционеров надо так же как животных посадить за решетку.

“Это крыска, крыса. Ее зовут… Фамилия Коррупция. Элита. Элечка. Ну, она здесь в клетке, в принципе. К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые “крышуют” бюджет и экономику Украины, можно увидеть в парламенте и правительстве Украины разных созывов. В этой студии в частности. И я жду не дождусь, когда их тоже можно посадить в клетку и освободить украинскую экономику”, — сказал он .