Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, будет ли он конфликтовать с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, в случае своего назначения на должность вице-премьера.

Об этом он сказал на встрече с депутатами фракции правящей партии, которую транслировал депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура.

“Что касается, Авакова, я сказал, это номенклатура президента Украины. Я уже год в Украине… Это ваше решение вместе с президентом. Как я могу пересматривать решение президента? Я иду на другую должность. Я иду на вице-премьера по реформам, по конкретным вещам. Переговоры с МВФ – там вообще ни при чем МВД”, – заявил Саакашвили.

Вопросы Саакашвили.

#СлугаНароду Опубликовано Олександр Качура Пятница, 24 апреля 2020 г.

Стоит отметить, что в 2015 году на заседании Нацсовета реформ в Администрации Президента министр внутренних дел Арсен Аваков поссорился с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и плеснул ему в лицо водой.

После скандала с Аваковым на заседании Нацрады реформ в Администрации Президента Премьер-министр Арсений Яценюк обозвал главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили “гастролером” и потребовал “убираться из Украины.