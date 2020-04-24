Об этом он сказал на встрече с депутатами фракции правящей партии, которую транслировал депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура.
“Что касается, Авакова, я сказал, это номенклатура президента Украины. Я уже год в Украине… Это ваше решение вместе с президентом. Как я могу пересматривать решение президента? Я иду на другую должность. Я иду на вице-премьера по реформам, по конкретным вещам. Переговоры с МВФ – там вообще ни при чем МВД”, – заявил Саакашвили.
Вопросы Саакашвили.
#СлугаНароду
Опубликовано Олександр Качура Пятница, 24 апреля 2020 г.
Стоит отметить, что в 2015 году на заседании Нацсовета реформ в Администрации Президента министр внутренних дел Арсен Аваков поссорился с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и плеснул ему в лицо водой.
После скандала с Аваковым на заседании Нацрады реформ в Администрации Президента Премьер-министр Арсений Яценюк обозвал главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили “гастролером” и потребовал “убираться из Украины.
- Ранее сообщалось, что Михеил Сакаашвили может стать вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.
- Сам Саакашвили подтвердил предложение стать вице-премьером.
- #Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.