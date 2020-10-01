Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опроверг распространенную изданием "Страна" информацию о якобы нападении на него.

Об этом сообщают #Букви.

1 октября издание “Страна” со ссылкой на источники в полиции заявило, что в среду, 30 сентября, в киевском ресторане Fabius совершили покушение на экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Согласно сообщению издания, к Саакашвили подошел человек “с заточкой в ​​руках” и начал угрожать. После этого, пишет “Страна”, охрана политика перехватила злоумышленника, на место вызвали полицию. Однако нападающего не поймали — он якобы убежал.

Издание также показало видео с камер наблюдения в ресторане, на которых видно якобы описанные события.

Позднее в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” Саакашвили опроверг опубликованную изданием информацию.

“Нет, ничего не было. Это знаете как разнесли там! Один человек подошел с ручкой взять автограф. На второй день сказали, что он нападал”, — прокомментировал он.