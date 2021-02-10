Об этом сообщила пресс-служба МИД.
9 февраля Игорь Долгов посетил МИД Грузии. Встреча была посвящена призывам экс-президента Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.
Долгов заявил, что действия бывшего главы государства не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами.
Саакашвили в соцсети Facebook ответил на такое заявление посла и отметил, что Долгов “продолжает вредить имиджу Украины в Грузии”.
Он отметил, что уже много месяцев украинские капитаны Дяченко и Хомич и грузин украинского происхождения Батурин задержаны грузинскими властями, а посол Долгов будто ничего не делает для их освобождения.
Кроме того, Саакашвили назвал Долгова “взяточником и коррупционером” и пообещал добиваться, чтобы “таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии”.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обвинения Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя.
“Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом”, – говорится в сообщении.
При этом в МИД обратили внимание на заявления Саакашвили о задержании органами власти Грузии яхты, на борту которой находились два гражданина Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин.
“Обвинения в адрес МИД Украины в бездеятельности в этом деле необоснованные и вводят общественность в заблуждение”, – отметили в ведомстве.
В частности, этот вопрос находится среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси, добавили в министерстве.
“Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными. МИД Украины и посольство в Грузии направили соответствующие ноты и выступили с ходатайствами взять задержанных граждан Украины на поруки. Украинские дипломаты делают все возможное и невозможное для освобождения яхтсменов, ведь Украина никогда не бросает своих на произвол судьбы”, – отмечается в заявлении.
При этом в ведомстве выступили против призывов Саакашвили к грузинской оппозиции проводить митинги протеста в связи с недовольством результатов выборов в парламент Грузии.
“МИД в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам, и выступает категорически против таких действий на международной арене”, – добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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