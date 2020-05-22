Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Так Саакашвили неоднократно отмечал, что уже долгое время поддерживает дружеские отношения с бывшим вице-президентом, кандидатом в президенты США Джо Байденом.

Кроме того, он рассказал историю о том, что Байден стал вице-президентом США в 2009 году вскоре после своего визита в Грузию. Саакашвили заявил, что “имел отношение” к этому назначению.

“Как мы пересекались [с Байденом] все это время… Когда было нападение на Грузию, Барак Обама сделал заявление, которое сделало его непопулярным. Он был кандидатом в президенты, но у него еще не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, который меня знал (мы дружили до этого лет 10) прилетел до этого в Грузию. Он вернулся обратно, и через 10 дней его назначили кандидатом вице-президенты. То есть какое-то отношение я к этому имел”, — сказал он.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что обнародованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.