Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что люди в Украине рождаются с чипом на ухе.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина”.

Саакашвили заявил, что качество жизни в Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

“Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим”, – рассказал он.

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ считает, что в Украине “нет государства”.

“В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют – ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник”, – сказал Саакашвили.