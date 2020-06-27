Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина”.
Саакашвили заявил, что качество жизни в Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.
“Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим”, – рассказал он.
Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ считает, что в Украине “нет государства”.
“В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют – ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник”, – сказал Саакашвили.
- 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
- Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.
- Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на встрече с представителями бизнеса послал “к черту” тех, кто потребовал от него быстрых результатов на новой должности.