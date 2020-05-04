Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.
“Я думаю, что об этом (назначении — ред.) сам президент объявит в ближайшие дни”, — сказал Саакашвили.
Также Саакашвили рассказал, что консультировался с Офисом Президента, правительством и парламентскими лидерами по этому вопросу. В частности, 4 мая встречался с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
Политик не стал называть должность, о назначении на которую идет речь.
“Я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит, посмотрим”, — добавил он.
- Напомним, 22 апреля стало известно, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля.
- Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).
- Давид Арахамия ранее сообщал, что фракции “Слуги народа” не хватит голосов, чтобы утвердить назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.
- 30 апреля Арахамия заявил, что теперь голосов для назначения достаточно, но в ОПУ придумали новый формат сотрудничества с Михеилом Саакашвили.