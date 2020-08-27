Об этом он сказал в видеообращении, которое Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook, но посмотреть его можно только с территории Грузии.

“Украина – мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю”, – сказал Саакашвили.

Он также извинился перед грузинским народом

“Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. […] В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!” – подчеркнул он.

На своей странице в Facebook Саакашвили добавил, что “он всегда будет помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее”.

Отметим, что Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. После ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него открыли ряд уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.