Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ожидает, что в следующий четверг Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины.

Об этом Саакашвили сообщил на своей публичной странице в Facebook.

“Я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг”, – написал он.

При этом Саакашвили также отметил, что имел надежду на поддержку своей кандидатуры уже на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

Помимо того, экс-президент Грузии рассказал, что в дальнейшем продолжит консультировать украинскую власть.

“Большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу”, – пишет он.