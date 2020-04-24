Об этом Саакашвили сообщил на своей публичной странице в Facebook.
“Я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг”, – написал он.
При этом Саакашвили также отметил, что имел надежду на поддержку своей кандидатуры уже на сегодняшнем заседании Верховной Рады.
Помимо того, экс-президент Грузии рассказал, что в дальнейшем продолжит консультировать украинскую власть.
“Большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу”, – пишет он.
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