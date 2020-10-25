Садовый лидирует на выборах мэра Львова – экзит-пол

Согласно результатам экзит-пола на выборах во Львове лидирует действующий глава города Андрей Садовый.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.

По данным экзит-пола, у действующего мэра Львова 41,12% голосов, у Олега Синютки – 27,38%, у Руслана Кошулинского – 9,98%.

Рейтинг кандидатов выглядит так:

1. Андрей Садовый, “ОБЪЕДИНЕНИЕ ” Самопомич”41.12%

2. Олег Синютка, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 27.38%

3. Руслан Кошулинский, ВО “СВОБОДА” 9.98%

4. Ярослав Рущишин, “ГОЛОС” 5.62%

5. Игорь Васюник, самовыдвижение 3.97%

6. Игорь Зинкевич, “ВАРТА” 3.16%

7. Юлия Гвоздович, “УКРАИНСКАЯ ГАЛИЦЬКА ПАРТИЯ” 2.68%

8. Тарас Кльофа, «Слуга народа» 2.40%

9. Игорь Кузьмак, Народное движение Украины 1.11%

10. Оксана Юринец, “УДАР Виталия Кличко” 0.68%

11. Назарий Брезицький, самовыдвижение 0.41%

12. Игорь Телишевский, “ЗА БУДУЩЕЕ” 0.35%

13. Остап Стахив, “ИДЕЯ НАЦИИ” 0.31%

14. Роман Матис, самовыдвижение 0.31%

15. Наталья Ван Доеверен, “ДУХОВНАЯ УКРАИНА” 0.24%

16. Юрий Бунь, самовыдвижение 0.15%

17. Иван Василишин, Конгресс УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 0.13%

Результаты выборов в городской совет Львова:

“Европейская солидарность” – 30,74%

“Самопомич” – 24,12%

“Голос” – 9,78%

ВО “Свобода” – 7,52%

“Варта” – 5,06%.