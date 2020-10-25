Садовый лидирует на выборах мэра Львова – экзит-пол

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.
По данным экзит-пола, у действующего мэра Львова 41,12% голосов, у Олега Синютки – 27,38%, у Руслана Кошулинского – 9,98%.
Рейтинг кандидатов выглядит так:
1. Андрей Садовый, “ОБЪЕДИНЕНИЕ ” Самопомич”41.12%
2. Олег Синютка, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 27.38%
3. Руслан Кошулинский, ВО “СВОБОДА” 9.98%
4. Ярослав Рущишин, “ГОЛОС” 5.62%
5. Игорь Васюник, самовыдвижение 3.97%
6. Игорь Зинкевич, “ВАРТА” 3.16%
7. Юлия Гвоздович, “УКРАИНСКАЯ ГАЛИЦЬКА ПАРТИЯ” 2.68%
8. Тарас Кльофа, «Слуга народа» 2.40%
9. Игорь Кузьмак, Народное движение Украины 1.11%
10. Оксана Юринец, “УДАР Виталия Кличко” 0.68%
11. Назарий Брезицький, самовыдвижение 0.41%
12. Игорь Телишевский, “ЗА БУДУЩЕЕ” 0.35%
13. Остап Стахив, “ИДЕЯ НАЦИИ” 0.31%
14. Роман Матис, самовыдвижение 0.31%
15. Наталья Ван Доеверен, “ДУХОВНАЯ УКРАИНА” 0.24%
16. Юрий Бунь, самовыдвижение 0.15%
17. Иван Василишин, Конгресс УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 0.13%
Результаты выборов в городской совет Львова:
- “Европейская солидарность” – 30,74%
- “Самопомич” – 24,12%
- “Голос” – 9,78%
- ВО “Свобода” – 7,52%
- “Варта” – 5,06%.
- Стали известны результаты экзит-полов проведенных во время местных выборов в Киеве телеканалом “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера” и Социологическая группа “Рейтинг”.