Мэр Львова Андрей Садовый назвал оговорку городского головы Киева Виталия Кличко реакцией на выдвижение бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина в мэры столицы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне Кличко перепутал украинские слова и опозорился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице. Вместо слова “після” мэр столицы сказал “піська”.

“У мене вже питали піська … після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ …”, – сказал он.

Вчера бывший мэр Харькова Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

“Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко – ред.) за этот высокий пост. Потому что, то, что я вижу, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и комфортной…” – заявил Добкин.

Городской глава Львова Садовый отреагировал на это заявление, опубликовав видео оговорки Кличко и подписав его:

“Ничего вы не поняли. Это же зашифрована реакция Виталия Кличко на выдвижение Добкина в мэры Киева”.