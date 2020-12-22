Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт. Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. До конца года много дел”, – отметил Садовый.

Он также добавил, что на завтра, 23 декабря, планируется сессия городского совета, на которой намерены сформировать депутатские комиссии и избрать секретаря совета. А в четверг состоится бюджетная сессия.