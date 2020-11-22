Об этом свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Садовый набирает 62,8% голосов,

Его соперник от “Европейской Солидарности” Олег Синютка набирает 37,2%.

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов мэра во Львове.

В день выборов было опрошено 9068 львовян. Более 130 интервьюеров и контролеров работали на 60 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность – 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.