Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал карантин выходного дня и заявил, что такие меры лишат доходов около 50 000 работников и владельцев малого и среднего бизнеса города.

Об этом он написал в Facebook.

“« Карантин выходного дня »только во Львове избавит доходов около 50 000 работников и владельцев малого и среднего бизнеса. А еще их семьи. То, что такие непоследовательные меры никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию, ясно уже всем”, – пишет мэр Львова.

Он сообщил о ряде решений городских властей по этому поводу:

Городская комиссия по чрезвычайным ситуаций не будет принимать никаких решений, которые будут вредить городу;

На выходные будет работать Центр поддержки предпринимательства по телефону горячей линии 15-80 для консультаций предпринимателей в случае возникновения недоразумений;

Сформируют мобильные юридические группы, которые будут оказывать оперативную помощь.