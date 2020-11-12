Об этом он написал в Facebook.
“« Карантин выходного дня »только во Львове избавит доходов около 50 000 работников и владельцев малого и среднего бизнеса. А еще их семьи. То, что такие непоследовательные меры никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию, ясно уже всем”, – пишет мэр Львова.
Он сообщил о ряде решений городских властей по этому поводу:
- Городская комиссия по чрезвычайным ситуаций не будет принимать никаких решений, которые будут вредить городу;
- На выходные будет работать Центр поддержки предпринимательства по телефону горячей линии 15-80 для консультаций предпринимателей в случае возникновения недоразумений;
- Сформируют мобильные юридические группы, которые будут оказывать оперативную помощь.
- Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.