Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Позитивный” ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет”, – написал Садовый.

Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый отказывался вводить введен Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.

Напомним, с 14 по 30 ноября в Украине действовал “карантин выходного дня”. Исполком Львовского горсовета принял решение, согласно которому до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями, чтобы избежать карантина.

Кроме того Садовый выступил против введения локдауна на рождественские праздники из-за “особой атмосферы” в городе.