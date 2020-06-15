Об этом сообщается на официальной странице Украинского центра оценки качества образования в Facebook.
“Сайты Украинского и региональных центров оценки качества образования в данный момент не выдерживают нагрузки. Большая часть посетителей пытаются воспользоваться возможностью пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только количество посетителей уменьшиться – сайты восстановят свою работу”, – сказано в сообщении.
При этом в Центре оценки образования заявили, что загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов ВНО по украинскому языку и литературе, а также занести в бланк свои ответы участники смогут до 18:00 19 июня.
“Просим прощения за эти технические проблемы, мы сделаем все, чтобы устранить их уже в ближайшее время”, – говорится в сообщении.
- 3 июня Департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.