Сайт Минреинтеграции заблокировали в РФ из-за статьи про коронавирус в ОРДЛО и Крыму

Сайт Минреинтеграции Украины заблокировали в Российской Федерации за статью о сокрытии оккупационными властями информации о больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В конце марта на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины был опубликовал материал с заголовком “На временно оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19”.

В статье шла речь о том, что в Крыму и ОРДЛО, в связи с недостатком медсотрудников и тест-систем для проведения анализов на коронавирусную инфекцию, исследования проводятся только военным и представителям оккупационный власти. В то же время населению этих территорий ставят диагноз ОРВИ, а врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении правдивой информации о заболеваемости.

Именно эта публикация стала причиной для того, чтобы Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Минреинтеграции.

“Пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или и на временно оккупированных Россией территориях Украины. Однако известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно — “претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе”, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что блокировка сайта Минреинтеграции — первый случай блокировки Генпрокуратурой РФ государственного сайта другой страны.

“РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное”, — подчеркнули в министерстве.