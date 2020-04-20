Covid-19 Украина

обновлено 20.04.2020 в 20:02

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Сайт Минреинтеграции заблокировали в РФ из-за статьи про коронавирус в ОРДЛО и Крыму

Сайт Минреинтеграции Украины заблокировали в Российской Федерации за статью о сокрытии оккупационными властями информации о больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе.

Понедельник, 20 апреля 2020, 20:17

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В конце марта на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины был опубликовал материал с заголовком “На временно оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19”.

В статье шла речь о том, что в Крыму и ОРДЛО, в связи с недостатком медсотрудников и тест-систем для проведения анализов на коронавирусную инфекцию, исследования проводятся только военным и представителям оккупационный власти. В то же время населению этих территорий ставят диагноз ОРВИ, а врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении правдивой информации о заболеваемости.

Именно эта публикация стала причиной для того, чтобы Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Минреинтеграции.

“Пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или и на временно оккупированных Россией территориях Украины. Однако известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно — “претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе”, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что блокировка сайта Минреинтеграции — первый случай блокировки Генпрокуратурой РФ государственного сайта другой страны.

“РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное”, — подчеркнули в министерстве.

Теги: оккупированные территории, реинтеграция, Роскомнадзор

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