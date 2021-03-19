Бизнесмен Павел Фукс заявил, что издание "Обозреватель" опровергло фейки о нем выплатило ему 300 тысяч гривен компенсации.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Обозреватель” опубликовал опровержение недостоверной информации обо мне”, – говорится в сообщении.

Фукс также опубликовал платежный документ о том, что глава редсовета издания “Обозреватель” Михаил Бродский выплатил ему 300 000 грн.

“Это компенсация за нанесение вреда моей деловой репутации фейковыми новостями, опубликованными на “Обозревателе”, – отметил бизнесмен.

Материалы 2018 года, опубликованные на сайте, касались свадьбы дочери Фукса Анастасии и представителя известной ливийской династии Масуда Абделхафида.

16 февраля на сайте вышло опровержение, в котором сказано: “информация не соответствует действительности и была опубликована без какого-либо надлежащего подтверждения ее достоверности”.