Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Обозреватель” опубликовал опровержение недостоверной информации обо мне”, – говорится в сообщении.
Фукс также опубликовал платежный документ о том, что глава редсовета издания “Обозреватель” Михаил Бродский выплатил ему 300 000 грн.
“Это компенсация за нанесение вреда моей деловой репутации фейковыми новостями, опубликованными на “Обозревателе”, – отметил бизнесмен.
Материалы 2018 года, опубликованные на сайте, касались свадьбы дочери Фукса Анастасии и представителя известной ливийской династии Масуда Абделхафида.
16 февраля на сайте вышло опровержение, в котором сказано: “информация не соответствует действительности и была опубликована без какого-либо надлежащего подтверждения ее достоверности”.
- Напомним, 4 марта стало известно, что Павел Фукс выиграл суд по делу о защите деловой репутации у “Обозревателя” и главы редсовета издания Михаила Бродского. Суд обязал издание выплатить 300 тысяч гривен компенсации, что привело к запуску процедуры банкротства.