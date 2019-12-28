Традиционный новогодний салат "Оливье" в этом году обойдется украинцам на 12 % дороже по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом сообщает профильное издание AgroPortal со ссылкой на данные Министерства финансов и Украинской аграрной конфедерации.

Так, из необходимого для салата набора продуктов больше всего подорожала картошка – на 38,3 % (или на 3 грн 41 коп/кг) по сравнению с 2018 годом. Это обусловлено проблемами с погодными условиями, что сказалось на урожае картофеля и его качестве.

Майонез в декабре 2019 года подорожал на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на соленые огурцы в этом месяце выросла на 5,6 % (или на 4 грн 50 коп), по сравнению с показателями 2018 года.

Остальные овощи подешевели по сравнению с декабрем 2018 года. В частности, морковь и лук стали дешевле на 48 % (или на 5,4 грн/кг) и на 48,7 % (или на 8,5 грн/кг) по сравнению с 2018 годом.

За 10 яиц украинцы сейчас заплатят на 13,4 % (или на 4 грн) меньше, чем в этот же период 2018 года. Но, к началу 2020 года стоимость этого продукта может вырасти из-за сезонного колебания цен.

Вареная колбаса в декабре 2019 года подорожала на 6,8 % (или на 10,15 грн/кг) по сравнению с прошлым годом.

В связи с этим “Оливье” с курицей будет стоить на 17 % дешевле, чем это блюдо с колбасой. Так, в декабре 2019 года курятина подешевела на 4,7 % (или на 5,26 грн/кг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.