Об этом сообщает профильное издание AgroPortal со ссылкой на данные Министерства финансов и Украинской аграрной конфедерации.
Так, из необходимого для салата набора продуктов больше всего подорожала картошка – на 38,3 % (или на 3 грн 41 коп/кг) по сравнению с 2018 годом. Это обусловлено проблемами с погодными условиями, что сказалось на урожае картофеля и его качестве.
Майонез в декабре 2019 года подорожал на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на соленые огурцы в этом месяце выросла на 5,6 % (или на 4 грн 50 коп), по сравнению с показателями 2018 года.
Остальные овощи подешевели по сравнению с декабрем 2018 года. В частности, морковь и лук стали дешевле на 48 % (или на 5,4 грн/кг) и на 48,7 % (или на 8,5 грн/кг) по сравнению с 2018 годом.
За 10 яиц украинцы сейчас заплатят на 13,4 % (или на 4 грн) меньше, чем в этот же период 2018 года. Но, к началу 2020 года стоимость этого продукта может вырасти из-за сезонного колебания цен.
Вареная колбаса в декабре 2019 года подорожала на 6,8 % (или на 10,15 грн/кг) по сравнению с прошлым годом.
В связи с этим “Оливье” с курицей будет стоить на 17 % дешевле, чем это блюдо с колбасой. Так, в декабре 2019 года курятина подешевела на 4,7 % (или на 5,26 грн/кг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Жители Украины в этом году потратят на закупки для новогоднего стола на 362 гривны меньше, чем в прошлом. Так, средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1390 грн. Это меньше, чем в прошлом году (1752 грн). Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.