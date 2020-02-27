Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
При этом, Трамп обратил внимание на то, что США первыми ограничили авиасообщение с Китаем, хотя после такого решения демократы обвинили его в расизме и нетерпимости к азиатам.
Обвал фондового рынка он призвал связывать не столько с опасностью распространения коронавируса и его влиянием на экономику, сколько с возможностью одного из демократов “победить на выборах и навязать социализм” (речь о Берни Сандерсе).
Ранее Трамп заявлял о том, что в обвале фондового рынка виноваты СМИ, которые “делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел как можно хуже, распространяя панику и хаос”.
В частности, он обратил внимание на два СМИ – MSNBC и CNN.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.
- У 48 людей из числа эвакуированных из Китая и помещенных на обсервацию в Новых Санжарах не был обнаружен китайский коронавирус.