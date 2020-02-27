Президент США Дональд Трамп назвал свое государство самым подготовленным при противостоянии коронавирусу из Китая.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

При этом, Трамп обратил внимание на то, что США первыми ограничили авиасообщение с Китаем, хотя после такого решения демократы обвинили его в расизме и нетерпимости к азиатам.

Обвал фондового рынка он призвал связывать не столько с опасностью распространения коронавируса и его влиянием на экономику, сколько с возможностью одного из демократов “победить на выборах и навязать социализм” (речь о Берни Сандерсе).

Ранее Трамп заявлял о том, что в обвале фондового рынка виноваты СМИ, которые “делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел как можно хуже, распространяя панику и хаос”.

В частности, он обратил внимание на два СМИ – MSNBC и CNN.