Об этом сообщили организаторы.

“Предстоящий саммит лидеров G20 будет посвящен защите жизней и восстановлению экономического роста, устранению уязвимостей, обнаруженных во время пандемии [коронавирусной инфекции COVID-19], и закладыванию основ для лучшего будущего. Саммит также будет сосредоточен на поощрении международных действий по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и по защите нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых границ”, – говорится в сообщении.

В этом году саммит проведут под председательством Саудовской Аравии.