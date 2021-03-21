Из-за роста заболеваемости COVID-19 в странах Европейского Союза, саммит ЕС, запланированный на 25-26 марта, пройдет в режиме онлайн-конференции.

Об этом в Twitter сообщил Баренд Лейтс, официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля.

“Председатель Европейского совета принял решение проводить саммит 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в странах сообщества. Председатель Мишель продолжит консультации с лидерами в рамках подготовки к саммиту”, – написал Лейтс.

Лидеры ЕС обычно встречаются каждые три месяца, хотя в последнее время между основными встречами проводилась серия дополнительных видеоконференций для обсуждения борьбы с пандемией.

COVID-19 будет одной из главных тем в повестке дня саммита – лидеры обсудят способы ускорения кампаний вакцинации.

Также будут обсуждаться отношения ЕС с Россией и Турцией.