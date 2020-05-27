В конце июня в США состоится саммит "Большой семерки" (G7), который станет "ярким примером повторного открытия экономики".

Об этом заявила Кейли Макэннани, пресс-секретарь американского президента на пресс-брифинге в Белом доме.

Учитывая особенности ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса, в пресс-службе Трампа уверяют, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Белом доме, будут надежно защищены.

“Мы хотим, чтобы это произошло, мы думаем, что это случится, и пока что все иностранные лидеры очень поддерживают эту идею”, – сообщила пресс-секретарь.

Трамп полагает, что проведение саммита лидеров стран “Большой семерки” станет “ярчайшим примером повторного открытия экономики”.

Также президент США отметил, что саммит будет символизировать стремление США и других стран вернуться к нормальной жизни. он сказал, что это должно произойти быстро, несмотря на опасения экспертов в сфере общественного здравоохранения.

Напомним, в марте Трамп отменил саммит, переведя его в формат видеоконференции.

Стоит напомнить, что G7 состоит из Соединенных Штатов, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, а также Европейского Союза.

В 2018 году президент США Догнальд Трамп заявлял, что Россия должна принимать участие в саммите стран “Большой семерки” (G7). По его словам, РФ необходимо “позволить вернуться”, потому что эта страна должна находиться “за столом переговоров”.