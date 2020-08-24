Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте небоскреба.

“Бурдж-Халифа” освещен цветами украинского флага в честь Дня Независимости, желая народу Украины процветания и мира”, — говорится в сообщении.

Как известно, “Бурдж-Халифа” — это самое высокое здание, а также самое высокое сооружение и единственный 828-метровый и 163-этажный небоскреб в мире. По форме здание напоминает сталагмит.

Строительство здания началось в 2004 году. Уже в 2007 году оно было признано самым высоким строением в мире. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.

Общая стоимость сооружения — 1,5 млрд долларов. Его проект был разработан американским архитектурным бюро Skidmore, Owings and Merrill, которое также проектировало Уиллис-тауэр в Чикаго, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и многие другие известные здания.