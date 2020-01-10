Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Некий Nariman Gharib прислал в редакции американского телеканала CNN и газеты New York Times видео, на котором, возможно, видно, как в самолет попадает ракета.

На видео видно, как выпущенная ракета попадает в некий объект в небе, поражая его. Примерно в это же время авиалайнер потерпел крушение.

Американские СМИ отметили, что не могут проверить подлинность видео, однако здания, которые на нем видны, похожи на те, которые находятся в пригороде Тегерана, Паранд.

Как известно, самолет упал именно к северу от Паранда.

Журналисты запросили у пользователя, приславшего видео, дополнительную информацию, но пока ее не получили.

Тем временем в США заявили, что Иран мог ошибочно сбить украинский авиалайнер. Это рабочая теория, основанная на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США.

Также сообщается, что авиалайнер могли сбить двумя российскими ракетами наземного базирования (SA-15). По словам инсайдера, знакомого с разведкой, США видели, как иранские радиолокационные сигналы блокировались на самолете, прежде чем его сбили.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.