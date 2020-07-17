Самолет ирландской авиакомпании Ryanair уже во второй раз за неделю проверяли из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщило норвежское агентство NRK.

Уточняется, что из-за сообщения о минировании проверяли самолет, который следовал в Осло из Лондона и перевозил на борту 142 пассажиров.

До аэропорта после сообщения о заминировании самолет сопровождали истребители F-16 Вооруженных сил Дании.

В результате самолет приземлился в Осло, пассажиры покинули борт и отправились в терминал, а сам самолет был досмотрен правоохранителями-взрывотехниками.

Отмечается, что по подозрению в сообщении о минирование в последствии был задержан 51-летний гражданин Великобритании, которого планируют допросить уже в ближайшее время.