Самолет лоукостера Ryanair, летевший из Кракова в Дублин, совершил экстренную посадку в аэропорту Станстед в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Капитан самолета принял решение о посадке после того, как в туалете нашли записку о бомбе.

Капитан действовал согласно инструкции для таких случаев: он предупредил власти Британии о случившемся и направил самолет в ближайший аэропорт. Также лайнер сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon.

Самолет приземлился удачно, все пассажиры благополучно сошли на землю.

Полиция графства Эссекс сообщила в Twitter, что на борту не было обнаружено подозрительных предметов. В итоге лайнер передали оператору.

Также в связи с ложным сообщением о бомбе полиция задержала двух мужчин – 26 и 47 лет. Детали пока выясняются.