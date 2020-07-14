Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Капитан самолета принял решение о посадке после того, как в туалете нашли записку о бомбе.
Капитан действовал согласно инструкции для таких случаев: он предупредил власти Британии о случившемся и направил самолет в ближайший аэропорт. Также лайнер сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon.
Самолет приземлился удачно, все пассажиры благополучно сошли на землю.
Полиция графства Эссекс сообщила в Twitter, что на борту не было обнаружено подозрительных предметов. В итоге лайнер передали оператору.
Также в связи с ложным сообщением о бомбе полиция задержала двух мужчин – 26 и 47 лет. Детали пока выясняются.
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