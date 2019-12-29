Самолет с 76 украинцами, освобожденными сегодня из плена боевиков, вылетел в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Самолет вылетел с военного аэродрома города Чугуев (Харьковской области). Туда освобожденных украинцев доставили после завершения процесса обмена на Донбассе.

“Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на “Борисполь”, где их будет встречать президент Украины”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт “Борисполь”. Ожидая прибытия самолета, он пообщался с семьями освобожденных.