Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
Самолет вылетел с военного аэродрома города Чугуев (Харьковской области). Туда освобожденных украинцев доставили после завершения процесса обмена на Донбассе.
“Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на “Борисполь”, где их будет встречать президент Украины”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт “Борисполь”. Ожидая прибытия самолета, он пообщался с семьями освобожденных.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.