Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.
На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки. На борт самолета были доставлены дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.
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Трансляцію веде in time ukraine
Опубліковано УНИАН Четвер, 20 лютого 2020 р.
Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, пассажиры пройдут паспортный контроль непосредственно у трапа лайнера.
По словам Гончарука, в Харькове будут предприняты “все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта”.
“Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета. Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области”, – подчеркнул премьер.
Он уточнил, что обсервация продлится 14 дней. На локации круглосуточно будут находиться врачи, обеспеченные всем необходимым и готовые оказать помощь.
“Мы руководствуемся единой целью – безопасностью людей. Поэтому, никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов, и соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано”, – написал Гончарук.
Глава Правительства проинформировал, что все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.
“Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации”, – подытожил Гончарук.
- Украинцев, а также иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии “Новые Санжары” в Полтавской области.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.