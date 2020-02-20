Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами вылетел из аэропорта "Борисполь" и уже прибыл в Харьков.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.

На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки. На борт самолета были доставлены дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

Літак з евакуйованими з китайського Уханю з українцями прилітає до Харкова Літак з евакуйованими з китайського Уханю з українцями ось-ось очікують у Харкові. Дивіться наживо Трансляцію веде in time ukraine Опубліковано УНИАН Четвер, 20 лютого 2020 р.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, пассажиры пройдут паспортный контроль непосредственно у трапа лайнера.

По словам Гончарука, в Харькове будут предприняты “все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта”.

“Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета. Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области”, – подчеркнул премьер.

Он уточнил, что обсервация продлится 14 дней. На локации круглосуточно будут находиться врачи, обеспеченные всем необходимым и готовые оказать помощь.

“Мы руководствуемся единой целью – безопасностью людей. Поэтому, никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов, и соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано”, – написал Гончарук.

Глава Правительства проинформировал, что все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

“Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации”, – подытожил Гончарук.